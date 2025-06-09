«Нефтехимик» продлил сотрудничество с «Ижсталью»

news_top_970_100
Спорт
9 июня 2025  14:10
Автор:
Эдгар Витковский

«Нефтехимик» объявил о продлении договора о спортивном сотрудничестве с клубом ВХЛ «Ижсталь». Взаимодействие подразумевает командирование игроков из системы нижнекамского клуба в Ижевск для получения игровой практики. Максимально допустимое количество командированных игроков – 10 человек. Также ДЮСШ «Нефтехимик» получит возможность приглашать юных хоккеистов из «Ижстали».

Отметим, что сотрудничество между «Нефтехимиком» и «Ижсталью» стартовало в сезоне 2021/22, ранее нижнекамский клуб на протяжении трёх лет сотрудничал с ЦСК ВВС.

news_right_column_240_400
Новости
Спортивно-научное «Лето в Татарстане»: «Гонка героев», «Цифровиада», экстрим и лекции
Спортивно-научное «Лето в Татарстане»: «Гонка героев», «Цифровиада», экстрим и лекции
«Сокол» потерпел седьмое поражение в сезоне
В Татарстане создадут новую ОЭЗ «Зеленая долина» для развития биотехнологий
В Казани ограничат движение по центральным улицам в День России
«Нефтехимик» продлил сотрудничество с «Ижсталью»
В Татарстане начался ремонт моста через реку Ик с полным перекрытием движения
На предприятии в Казани ликвидировали крупный пожар с растворителем
533 участка под застройку выявлено в Татарстане