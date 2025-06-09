«Нефтехимик» продлил сотрудничество с «Ижсталью»

«Нефтехимик» объявил о продлении договора о спортивном сотрудничестве с клубом ВХЛ «Ижсталь». Взаимодействие подразумевает командирование игроков из системы нижнекамского клуба в Ижевск для получения игровой практики. Максимально допустимое количество командированных игроков – 10 человек. Также ДЮСШ «Нефтехимик» получит возможность приглашать юных хоккеистов из «Ижстали».

Отметим, что сотрудничество между «Нефтехимиком» и «Ижсталью» стартовало в сезоне 2021/22, ранее нижнекамский клуб на протяжении трёх лет сотрудничал с ЦСК ВВС.