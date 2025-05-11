«Нефтехимик» продлил свою серию без побед до пяти матчей

«Нефтехимик» в 32-м туре Первой лиги дома поделил очки с «Сочи» (1:1). Голами соперники обменялись в первом тайме – на 37-й минуте Александр Кахидзе забил свой второй мяч в сезоне, а под занавес тайма Мартин Крамарич отквитал пропущенный гол. Подопечные Кирилла Новикова продлили свою серию без побед до пяти встреч, последний раз «Нефтехимику» удалось набрать три очка 5 апреля в домашнем матче с «Чайкой» (2:1).

За два тура до конца чемпионата нижнекамцы идут на 12-м месте с 35 очками. ФК «Сочи» упустил хорошую возможность подняться на вторую строчку, которая позволяет напрямую выйти в РПЛ. Ранее в 32-м туре «Балтика» досрочно одержала победу в чемпионате.