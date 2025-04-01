«Нефтехимик» расстался с главным тренером Олегом Леонтьевым

Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» расторг контракт с главным тренером Олегом Леонтьевым. Решение принято после того, как команда второй год подряд не смогла пробиться в плей-офф КХЛ, заняв 9-е место в Восточной конференции, пишет ТАСС.

Карьера Леонтьева в «Нефтехимике»

Возглавил команду в 2021 году

Дважды выводил клуб в плей-офф (2022, 2023), но оба раза нижнекамцы выбывали в первом раунде

Контракт был рассчитан еще на два года, но руководство решило прекратить сотрудничество

Леонтьев отметил, что не имеет претензий к клубу:

«Мы вложили в команду душу, она имеет потенциал. Я принимаю любое решение, мы договорились».

Что дальше?

Леонтьев стал вторым тренером КХЛ, покинувшим пост после завершения сезона-2024/25 — ранее был уволен Сергей Зубов из «Сочи».

Олег Леонтьев — опытный специалист, ранее работавший в «Автомобилисте» и «Адмирале». Как игрок он дважды выигрывал чемпионат России с магнитогорским «Металлургом» и дважды брал Евролигу.

Теперь «Нефтехимику» предстоит найти нового наставника, который сможет вернуть команду в борьбу за плей-офф.