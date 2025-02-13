«Нефтяник» обыграл «Буран»

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Спорт
13 февраля 2025  21:00
Автор:
Эдгар Витковский

 

«Нефтяник» продлил свою победную серию, справившись в родных стенах с «Бураном» из Воронежа. Встреча завершилась со счётом 3:0, все шайбы были заброшены во второй половине матча. На 38-й минуте гостей огорчил Максим Быков, а в третьем периоде преимущество «Нефтяника» укрепили Михаил Мокин и Максим Кориневский. Последний поразил пустые ворота при игре в меньшинстве.

Клуб из Альметьевска продолжает борьбу за попадание в плей-офф. В активе команды Артёма Анисимова 51 очко и 25-е место в таблице.

«Нефтяник» – «Буран» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

1:0 Быков (Бойчук, Гарайшин, 37:12)

2:0 Мокин (Быков, Бойчук, 49:28)

3:0 Кориневский (57:20, 4х6, ПВ)

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