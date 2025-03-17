«Нефтяник» завершил сезон поражением от саратовского «Кристалла»

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Спорт
17 марта 2025  21:04

Сегодня «Нефтяник» из Альметьевска в заключительном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) уступил саратовскому «Кристаллу» со счетом 0:4.

Счет был открыт во втором периоде. На 22-й минуте шайбу забросил Илья Берестенников. На 37-й минуте второй гол забил Никита Червонцев. В третьем периоде на 42-й минуте Михаил Семенко увеличил преимущество хозяев до 3:0. А на 52-й минуте Владимир Сычев забил четвертую шайбу, окончательно закрепив победу «Кристалла».

Этот матч стал последним для «Нефтяника» в текущем розыгрыше регулярного чемпионата ВХЛ. Команда Артема Анисимова завершила сезон на 19-м месте в турнирной таблице и не смогла пробиться в плей-офф Кубка Петрова.

Напомним, в прошлом году «Нефтяник» выиграл Кубок Братины, обыграв в финале тульский «АКМ».

Ранее мы писали, что нижнекамский «Нефтехимик» в КХЛ потерял шансы на выход в плей-офф.

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