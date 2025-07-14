Немецкие активисты возложили цветы в парке Победы

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Город
14 июля 2025  10:18
Автор:
Елизавета Черкина

Группа из девяти граждан Германии прибыла в Казань в рамках международного проекта «За мир с Россией», организованного немецкой НПО «Дружба Глобаль». Вчера в парке Победы участники автопробега почтили память павших воинов и возложили цветы, сообщает «Татар-информ».

Проект, поддержанный МИД России, проходит с 28 июня по 21 июля и охватывает шесть российских городов. Его цель - укрепление дружеских связей между народами Германии и России.  

«Мы хотим показать, что многие немцы выступают за добрые отношения с Россией, - рассказала участница Ильфрида Фитц. - В Германии люди мало знают о реальной жизни в России из-за цензуры в СМИ».  

Ильфрида, родившаяся в Таджикистане и свободно говорящая по-русски, поделилась: «Мои внуки мечтают увидеть Россию своими глазами и убедиться, как здесь живут люди».  

Руководитель организации Изольда Дойчманн отметила: «Мы уже несколько лет путешествуем по России, чтобы развеять мифы о жизни в вашей стране. Российские города прекрасны, а люди очень гостеприимны».  

В будущем году активисты планируют расширить маршрут и посетить Белоруссию, включая места воинской славы в Минске и Бресте.  

Автопробеги «Дружбы» проводятся с 2016 года и стали важной народной дипломатической инициативой.
 

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