Немецкие активисты возложили цветы в парке Победы

Группа из девяти граждан Германии прибыла в Казань в рамках международного проекта «За мир с Россией», организованного немецкой НПО «Дружба Глобаль». Вчера в парке Победы участники автопробега почтили память павших воинов и возложили цветы, сообщает «Татар-информ».

Проект, поддержанный МИД России, проходит с 28 июня по 21 июля и охватывает шесть российских городов. Его цель - укрепление дружеских связей между народами Германии и России.

«Мы хотим показать, что многие немцы выступают за добрые отношения с Россией, - рассказала участница Ильфрида Фитц. - В Германии люди мало знают о реальной жизни в России из-за цензуры в СМИ».

Ильфрида, родившаяся в Таджикистане и свободно говорящая по-русски, поделилась: «Мои внуки мечтают увидеть Россию своими глазами и убедиться, как здесь живут люди».

Руководитель организации Изольда Дойчманн отметила: «Мы уже несколько лет путешествуем по России, чтобы развеять мифы о жизни в вашей стране. Российские города прекрасны, а люди очень гостеприимны».

В будущем году активисты планируют расширить маршрут и посетить Белоруссию, включая места воинской славы в Минске и Бресте.

Автопробеги «Дружбы» проводятся с 2016 года и стали важной народной дипломатической инициативой.

