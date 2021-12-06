Непривитых татарстанцев начнут отстранять от работы

В Татарстане с сегодняшнего дня непривитых работников от новой коронавирусной инфекции начинают отстранять от работы или переводить на дистант. Об этом сказано в постановлении правительства РТ от 11 октября 2021 года.

Согласно постановлению, до 8 ноября работники должны были привить первым компонентом вакцины, а до 6 декабря — вторым.

Напомним, что 11 октября в Татарстане были введены ужесточенные ограничения. Согласно постановлению театры и кинотеатры могут заполняться лишь на 50% при этом в зале может находится не более 500 человек эти же меры применены и к спортивным мероприятиям. Работа гостиниц, в том числе хостелов, должна будет проводиться при условии обеспечения заполняемости не более 50% номерного фонда.

Добавим, что с 22 ноября лица, у которых нет QR-кода о вакцинации или медотводе, не могут пользоваться общественным транспортом. Ограничения не снимут до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.