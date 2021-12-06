 Непривитых татарстанцев начнут отстранять от работы
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Непривитых татарстанцев начнут отстранять от работы

Об этом сказано в постановлении правительства РТ.

Республика
6 декабря 2021  09:24
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане с сегодняшнего дня непривитых работников от новой коронавирусной инфекции начинают отстранять от работы или переводить на дистант. Об этом сказано в постановлении правительства РТ от 11 октября 2021 года. 

Согласно постановлению, до 8 ноября работники должны были привить первым компонентом вакцины, а до 6 декабря — вторым.

Напомним, что 11 октября в Татарстане были введены ужесточенные ограничения. Согласно постановлению театры и кинотеатры могут заполняться лишь на 50% при этом в зале может находится не более 500 человек эти же меры применены и к спортивным мероприятиям. Работа гостиниц, в том числе хостелов, должна будет проводиться при условии обеспечения заполняемости не более 50% номерного фонда. 

Добавим, что с 22 ноября лица, у которых нет QR-кода о вакцинации или медотводе, не могут пользоваться общественным транспортом. Ограничения не снимут до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.

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