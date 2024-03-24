Несколько гектаров земли изымут для строительства дорог в Татарстане

Власти республики приняли решение изъять больше трех гектаров земли для государственной необходимости – на переведенных участках запланировано строительство дорог.

Больше 23 тысяч квадратных метров будет изъято в Мамадышском районе для соединения административного центра с Тюлячами. Там сейчас проходит реконструкция региональной дороги. Отмечается, что на этих земельных участках нет других построек, кроме гидротехническогоо сооружения, которое останется нетронутым.

Еще почти 4 тысячи квадратных метров будет взято для строительства дороги Новое Алимово-Старое Алимово, а для Аксубаево — Емелькино — Старый Чувашский Адам — почти 3 тысячи квадратных метров, в Мензелинском районе — 594 квадратных метра для соединения Мензелинска, Руского Карана и Тогашево.