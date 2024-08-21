Несколько исторических захоронений в Татарстане могут признать объектами культурного наследия

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Республика
21 августа 2024  17:39
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане планируют признать объектами культурного наследия четыре захоронения, обладающих важной исторической ценностью.

В Арском районе в список попали братская могила военных летчиков, погибших в 1944 году при перегоне самолетов на фронт, а также могила татарского ученого и писателя Мухаммета Магдеева, расположенная в селе Губурчак.

В деревне Ташкичу объектом культурного наследия может стать надгробный камень родителей Шигабутдина Марджани – известного татарского просветителя и богослова.

Еще одно исторически значимое захоронение находится в селе Завод-Нырты Сабинского района – это могилы воинов, защищавших земли Казанского ханства в XV веке.

Для проведения экспертизы и определения исторической ценности захоронений объявлен тендер, работы планируется завершить до 15 декабря 2024 года.

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