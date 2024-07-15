Несколько ограничений на движение транспорта в Казани продлили

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Город
15 июля 2024  15:42
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани продлили ограничение движения транспорта на участках улиц Приволжского и Советского районов в связи с реконструкцией водовода.

До 31 августа частично закрыты проезжие части по следующим адресам: проспект Победы в районе дома №43 и напротив здания №45к1, улица Братьев Касимовых вблизи домов №№35, 38, 40а, 48, 56, в районе построек №45а и №47 по проспекту Победы, напротив здания №82 в направлении движения к проспекту Победы, напротив домов №70 и №74 в направлении движения к улице Рихарда Зорге, улица Рихарда Зорге в районе дома №28.

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