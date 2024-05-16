Неужели дождались тепла?

О том, какую погоду ждать в предстоящие дни, рассказывает заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

После 9 мая погоду в Татарстане определял очень обширный по площади антициклон, расположившийся над всей европейской территорией России. На его восточной периферии создался устойчивый северный перенос воздушных масс. В метеорологии он известен как ультраполярное вторжение. Так называют проникновение к Татарстану воздушных масс северо-восточной направленности из самых лютых морозных районов Арктики, с Карского моря и моря Лаптевых, из-за него воздух буквально заполняется ледяным холодом. Причем такая циркуляция устойчиво удерживается длительное время и блокирует поступление более теплых воздушных масс.

И вплоть до 16 мая под влиянием этого антициклона погода простояла преимущественно без осадков, ночная температура местами по Татарстану опускалась и на почве, и в воздухе до отметки 2 - 7 градусов мороза, в Казани - до 2,4 градуса мороза. В целом температурный фон оказался до 6 - 10 градусов холоднее средней нормы. Под влиянием антициклона атмосферное давление начало расти, облачность размывалась, появились прояснения, поэтому на солнце начало заметно теплеть. В последние дни в дневные часы стало пригревать до 10 - 14 градусов. И это означает ослабление волны холода и постепенное повышение температуры до климатической нормы этих дней мая.

И хотя по высотам еще сохраняется северный перенос воздуха, но в приземном слое наметилась сдвижка. Воздушные потоки с северо-восточного поменялись на западный перенос теплого воздуха, и мы наконец-то выбираемся из «арктического мешка». По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в пятницу и выходные дни температура повсеместно повысится: ночью до 5 - 10, днем до 16 - 21 градуса тепла. В эти дни погода станет формироваться под влиянием периферии западного циклона, при прохождении атмосферного фронта местами будут отмечаться небольшие дожди.

Не исключено, что последняя декада мая и начало июня будут очень теплыми, и это скомпенсирует тот холод, который у нас наблюдался в первой половине мая. Однако обольщаться не стоит: согласно многолетним данным, в Казани последние заморозки могут быть до 4 июня в воздухе, до 9 июня на почве.

Как же без рекордов?

В последние годы нас удивляли рекорды тепла, которые перебивали абсолютные максимумы по температуре начиная с 1880 года. Хотя чему удивляться - идет эпоха глобального потепления климата.

А нынешний май в Казани, наоборот, установил два рекорда холода за всю историю наблюдений с 1880 года.

Первый рекорд - 13 мая 2024 года. По данным авиационной метеостанции Казань-аэропорт, минимальная температура воздуха составила -1,6 градуса. По данным авиационной метеостанции Казань-Сокол, минимальная температура воздуха составила -2,4 градуса. Предыдущий абсолютный минимум температуры воздуха для 13 мая в Казани был зафиксирован в 1918 году и составлял -1,4 градуса.

Второй рекорд - 15 мая 2024 года. По данным авиационной метеостанции Казань-Сокол, минимальная температура воздуха составила -2,4 градуса. Предыдущий абсолютный минимум температуры воздуха для 15 мая в Казани был зафиксирован в 1913 году и составлял -1,8 градуса.