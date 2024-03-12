Ни единой домашней победы: «Ак Барс» бесславно завершил сезон

Первый раунд Кубка Гагарина оказался непреодолимой преградой для «Ак Барса» Билялетдинова - команда вылетела из розыгрыша турнира за пять матчей, не одержав ни одной домашней победы в серии. «Автомобилист» второй раз в своей истории пробился во второй раунд, а «барсы» третий раз за пять лет отправились в отпуск столь рано.

6 марта казанцы получили шанс вернуться в серию с «Авто», одержав выездную победу (5:0). После той встречи игроки были максимально заряжены на камбэк, о чем говорил даже Никита Дыняк: «Ситуация, когда счет в серии стал 0-3, нас еще больше зарядила». Но спустя два дня «Ак Барс» предстал таким же безвольным, как и в двух первых домашних играх.

Казанцы начали встречу в праздничный день с раннего удаления Радулова, но спустя минуту Волк подравнял составы. При этом «Ак Барс» получил шанс на большинство в концовке периода, но вместо гола получил контратаку «Автомобилиста» и гол за 21 секунду до перерыва. Причем в моменте с этой шайбой серьезную ошибку допустил Тимур Билялов. Двадцатиминутка вообще прошла при небольшом преимуществе гостей: 13:16 по броскам в створ, равенство по блокированным броскам.

Ситуация для команды Билялетдинова накалялась: едва стартовал второй период, как хозяева бросились отыгрываться, пытаясь реализовать остатки большинства. Спустя 31 секунду «барсам» удалось буквально «заковырять» шайбу в сетку ворот «Автомобилиста» - отличился Александр Радулов. Но гол не отрезвил казанцев - гости взяли игру под свой контроль, в два раза перебросав казанцев за период (8:16).

Поражение «Ак Барса» витало в воздухе. На 44-й минуте казанцы допустили очередную ошибку - предоставили игроку «Авто» огромное пространство в своей зоне, и Семен Кизимов поставил точку в серии.

- Конечно, мне неприятно. Как профессионалу, который многие годы работал. Я не люблю так проигрывать и не любил никогда. Но так получилось. Но видите - и ЦСКА вылетел в первом раунде, оба финалиста закончили. Это неприятно, - констатировал Зинэтула Билялетдинов после матча.

Парадоксально, но один из богатейших клубов «Востока» вылетает в первом же раунде третий раз за последние пять лет. В 2019-м, аккурат после победы в Кубке Гагарина, команда Билялетдинова провалилась в серии с «Авангардом» (0-4). В 2022-м уже Дмитрий Квартальнов не смог найти ключи к омскому клубу (2-4). Теперь же, после яркого финала Кубка Гагарина - 2023, «Ак Барс» бесславно отправился в отпуск уже 8 марта.

Система Билялетдинова оказалась не готова к высокому прессингу «Автомобилиста», у команды хромало и большинство, и меньшинство, а форвард Артем Лукоянов недвусмысленно намекнул, что проблемы были и в раздевалке.

- Они обыграли нас не за счет класса, а за счет совместной работы. Только когда работают все вместе, а не два или три человека, добиваются побед, - сказал после матча нападающий.

Теперь в «Ак Барсе» предстоит серьезный разбор полетов. 30 апреля истекают контракты главного тренера и ряда ключевых игроков. Провал в первом раунде - повод для серьезных кадровых перестановок. Но решатся ли на них в Казани?