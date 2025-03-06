Никита Лямкин установил рекорд клуба по результативности среди защитников

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин отличился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:1) и набрал своё 42-е очко в сезоне. Игрок обороны побил клубный рекорд в КХЛ, принадлежавший защитнику Илье Никулину – в регулярке 2010/11 он набрал 41 очко.

На горизонте у Лямкина ещё один клубный рекорд – по очкам, набранным защитниками «Ак Барса» за сезон в современной истории. В чемпионате 2006/07 Раймонд Жиру успел набрать 47 баллов за результативность.

Отметим, что самым успешным защитником в истории регулярных чемпионатов КХЛ остаётся Крис Ли, набравший в сезоне 2016/17 в составе «Металлурга» 65 (14+51) очков.