Никита Лямкин установил рекорд клуба по результативности среди защитников

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Спорт
6 марта 2025  12:07
Автор:
Эдгар Витковский

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин отличился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:1) и набрал своё 42-е очко в сезоне. Игрок обороны побил клубный рекорд в КХЛ, принадлежавший защитнику Илье Никулину – в регулярке 2010/11 он набрал 41 очко.

На горизонте у Лямкина ещё один клубный рекорд – по очкам, набранным защитниками «Ак Барса» за сезон в современной истории. В чемпионате 2006/07 Раймонд Жиру успел набрать 47 баллов за результативность.

Отметим, что самым успешным защитником в истории регулярных чемпионатов КХЛ остаётся Крис Ли, набравший в сезоне 2016/17 в составе «Металлурга» 65 (14+51) очков.

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