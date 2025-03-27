Никита Лямкин установил рекорд среди защитников «Ак Барса» по результативности

Защитник Никита Лямкин отличился голом и результативной передачей в стартовой игре первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (4:1). Игрок обороны довёл свой лицевой счёт до 46 (9+37) очков за сезон и установил новый рекорд клуба в КХЛ. Ранее самым результативным защитником был Илья Никулин, набравший 45 (7+38) очков в сезоне 2010/11.

На горизонте у Лямкина рекорд по результативности защитников «барсов» в современной истории. Он принадлежит Раймонду Жиру, завершившему сезон 2006/07 с 47 (16+31) набранными очками.