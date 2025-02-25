Николас Петан не полетел на выездную серию с «Ак Барсом»

«Ак Барс» озвучил состав на трёхматчевую выездную серию, 25 февраля команда отправилась в Екатеринбург. Тренерский штаб «барсов» взял в поездку 24 игрока. В линии обороны к команде присоединился защитник Митчелл Миллер, восстановившийся после травмы. В линии атаки с командой не полетел нападающий Николас Петан – форвард пропустил два последних матча «Ак Барса», при этом игрок не помещён в список травмированных.

В выездной серии казанцам предстоит провести три встречи – с «Автомобилистом» (26 февраля), «Трактором» (28 февраля) и «Сибирью» (2 марта).