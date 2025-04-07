Нилов предложил сохранить жилищные льготы для ветеранов при получении земли

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Россия/Мир
7 апреля 2025  12:08

Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внес законопроект, который позволит ветеранам боевых действий, вставшим на жилищный учет до 2005 года, оставаться в очереди на жилье, даже если они получили земельный участок (кроме садового). Документ направлен на выполнение гособязательств перед ветеранами, пишет РИА Новости.

Сейчас по ЖК РФ таких граждан снимают с учета, хотя выделение земли не всегда решает жилищную проблему. Исключение делается только для многодетных семей. Нилов подчеркивает, что многие ветераны из-за низких доходов не могут построить дом, а бюджетного финансирования на всех не хватает. На 2025 год в очереди остаются около 2,5 тыс. человек.

Законопроект предлагает изменить статью 56 ЖК РФ, чтобы поддержать ветеранов, для которых земля — не гарантия улучшения условий.

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Нилов предложил сохранить жилищные льготы для ветеранов при получении земли