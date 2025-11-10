Нияз Хурамшин назначен на пост заместителя министра сельского хозяйства РТ

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан произошли кадровые изменения. Новым заместителем министра назначен Нияз Хурамшин, который будет курировать развитие малого агробизнеса в регионе.

В сферу его ответственности войдут ключевые подразделения, формирующие систему поддержки малых форм хозяйствования: отдел развития сельскохозяйственной кооперации, отдел развития малых форм хозяйствования, Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации и общий отдел министерства.

Нияз Хурамшин имеет значительный опыт работы в агропромышленном комплексе, начав трудовую деятельность в 2005 году. В течение последних лет он успешно руководил сельскохозяйственными кооперативами «Куюк» в Сабинском районе и «Тулпар», что позволило ему приобрести практический опыт в развитии аграрного бизнеса на региональном уровне.