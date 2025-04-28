Нижнекамск отметит 80-летие Победы масштабными мероприятиями

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Республика
28 апреля 2025  11:49

9 мая Нижнекамск широко отметит юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные события развернутся на трех ключевых площадках: площади Победы, у Дома народного творчества и на площади имени Лемаева.

День начнётся с концертной программы у Дома народного творчества в 9:00. В 10:00 у монумента Победы состоится торжественный митинг с последующим театрализованным прологом. После официальной части с 11:30 на площади Лемаева заработают интерактивные площадки.

Особенностью праздника в этом году станет выставка «Дорогами Победы». Вечерняя программа с 18:00 до 20:00 включит выступления приглашённых артистов. Вопрос о проведении праздничного салюта пока остаётся открытым.

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