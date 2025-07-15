Нижнекамские полицейские ликвидировали крупные заросли дикорастущей конопли

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Республика
15 июля 2025  10:58

В рамках спецоперации «Мак-2025» правоохранители Нижнекамского района обнаружили и уничтожили значительные площади дикорастущих наркосодержащих растений. Как сообщили в пресс-службе местного УМВД, оперативники полностью очистили территорию площадью свыше 235 квадратных метров от запрещённых насаждений.

Специально обученные сотрудники провели тщательную зачистку местности, вырвав опасные растения с корнем и оперативно их уничтожив. Для предотвращения повторного произрастания весь собранный каннабис был немедленно сожжён под контролем правоохранителей.

«В настоящее время устанавливаются лица, причастные к незаконному культивированию наркосодержащих растений», – отметили в полиции. Оперативники не исключают, что обнаруженные заросли могли использоваться для приготовления и дальнейшего сбыта запрещённых веществ.

Профилактическая операция «Мак-2025» продолжается на территории всего района. Полицейские проводят регулярные рейды по выявлению новых очагов произрастания наркотических растений. Жителей просят сообщать о подобных находках по телефону доверия.

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