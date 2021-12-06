Ночью в Татарстане ожидаются морозы до -21 градуса

В северных районах Татарстана в ночь на 7 декабря температура может опуститься до 21 градуса ниже нуля, сообщает Гидрометцентр РТ.

В других районах республики понижение температуры ожидается не более чем до -12 градусов. Такое резкое похолодание связано со сменой воздушных потоков и приходом морозного циклона с северных широт.

Днем 7 декабря столбик термометра остановится на отметке в -4 градуса.

В среду, 8 декабря, прогнозируется ухудшение погодных условий, результатом которого станет дождь, мокрый снег, и порывистый ветер до 15-17 м/c.