Nordwind запускает новый международный рейс из Казани в Бохтар

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Россия/Мир
29 августа 2024  10:13
Автор:
Эндже Гарафиева

Авиакомпания Nordwind анонсировала запуск нового международного рейса из аэропорта «Казань» в Бохтар, Республику Таджикистан, сообщили в пресс-службе казанского аэропорта имени Тукая.

Регулярные перелеты по новому направлению начнутся 12 сентября с частотой один рейс в неделю по четвергам.

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажирских мест.

Вылеты из Казани будут осуществляться рейсом N4-1441 в 03:20 (местное время) с посадкой в Бохтаре в 08:45 (местное время). А вылеты из Бохтара в Казань — рейсом N4-1442 в 10:15 (местное время) с прибытием в Казань в 11:50 (местное время).

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