Новая гостиница в Казани появится на улице Масгута Латыпова

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Город
27 июня 2024  15:47
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани на улице Масгута Латыпова появится новый объект гостиничного обслуживания. Исполком столицы РТ выдал разрешение на проведение строительных работ.

Отмечается, что строительство гостиницы станет подспорьем к развитию гостиничной инфраструктуры Казани и улучшению условий проживания для туристов и гостей столицы Республики Татарстан. Особенно актуальным это будет в преддверии международных мероприятий, запланированных на 2025 год.

Площадь участка, отведенного под гостиницу, составляет более 2 тысяч квадратных метров. Строительством объекта будет заниматься компания «Савалт Групп».

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