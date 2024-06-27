Новая гостиница в Казани появится на улице Масгута Латыпова

В Казани на улице Масгута Латыпова появится новый объект гостиничного обслуживания. Исполком столицы РТ выдал разрешение на проведение строительных работ.

Отмечается, что строительство гостиницы станет подспорьем к развитию гостиничной инфраструктуры Казани и улучшению условий проживания для туристов и гостей столицы Республики Татарстан. Особенно актуальным это будет в преддверии международных мероприятий, запланированных на 2025 год.

Площадь участка, отведенного под гостиницу, составляет более 2 тысяч квадратных метров. Строительством объекта будет заниматься компания «Савалт Групп».