Новая мечеть открылась в Альметьевске

В торжественной церемонии открытия приняли участие Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, его первый заместитель Ильфар хазрат Хасанов, официальные лица, религиозные деятели, местные мусульмане. Камиль хазрат искренне поблагодарил организаторов и спонсоров строительства мечети. Как сообщает пресс-служба ДУМ РТ, в ходе рабочей поездки в Альметьевск Камиль хазрат Самигуллин и Ильфар хазрат Хасанов ознакомились с ходом реконструкции соборной мечети города.