Новая мечеть открылась в Альметьевске

За несколько дней до нового года в Альметьевске открылась новая мечеть. Это 43-я мечеть в городе.

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Республика
31 декабря 2023  09:13
Автор:
Ольга Иванычева

В торжественной церемонии открытия приняли участие Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, его первый заместитель Ильфар хазрат Хасанов, официальные лица, религиозные деятели, местные мусульмане. Камиль хазрат искренне поблагодарил организаторов и спонсоров строительства мечети. Как сообщает пресс-служба ДУМ РТ, в ходе рабочей поездки в Альметьевск Камиль хазрат Самигуллин и Ильфар хазрат Хасанов ознакомились с ходом реконструкции соборной мечети города.

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