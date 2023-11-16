Новая мечеть в Казани сможет принять около 300 верующих

«КВ» уже писали о благотворительнице, на чьи средства была построена эта мечеть – меценатом уже в третий раз стала выступила Разия Исмагиловна Еникеева, заслуженный деятель искусств РТ и член Союза композиторов России. Она выполнила волю умершего супруга, известного предпринимателя Рустама Латыпова. Поддержку в этом благородном деле ей оказывал соучредитель Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» Ильдар хазрат Баязитов, как и весь фонд.

Комплекс мечети и центра изучения Корана имеет общую площадь более 1 000 квадратных метров. Большой молельный зал рассчитан примерно на 300 молящихся. А на втором этаже расположен зал для женщин. В отдельном крыле двухэтажного здания будет расположено медресе с оборудованными учебными классами, столовой и интернатом. Автор проекта – архитектор Искандер Еникеев.

В церемонии открытия приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, глава ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и многие другие. Всего на открытие собралось около 300 человек.