Новая станция метро «100-летие ТАССР» в Казани станет «музеем истории»

Казанский метрополитен готовится к появлению новой станции «100-летие ТАССР», которая станет не только переходной от станции «Дубравная», но и началом второй ветки.

Создатели проекта видят в станции не просто транспортный объект, а символ Татарстана, сочетающий в себе историю и образование.

Дизайн станции напоминает музей, заполненный историческими артефактами, передающими ключевые моменты и достижения республики.

Вестибюль станции отражает современность и традиции. Например, большой медиа-экран будет демонстрировать различные сценарии и информацию о Татарстане. Тематические панно с картой и документами, связанными с образованием ТАССР, расскажут историю республики.

Платформа станции продолжает стилистическое погружение в историю ТАССР. Арки с элементами из металла подчеркивают современность и стабильность. Люстра с элементами национального татарского орнамента создает уникальную атмосферу. Барельефы и графические панно на стенах рассказывают о выдающихся людях и достижениях республики.

Вторая линия Казанского метрополитена длиной около 20 километров соединит Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и Советский районы и замкнется с первой линией на станциях «Яшьлек» и «Дубравная».

Первый участок линии, включающий четыре станции: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант», «Тулпар», планируется запустить в 2027 году.