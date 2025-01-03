Новая трасса в обход Челнов: экономия времени и повышение безопасности

22 декабря был открыт новый участок автодороги М7 «Волга», который позволяет водителям объезжать Набережные Челны и Нижнекамск. За первые 10 дней эксплуатации среднесуточный поток автомобилей на этом маршруте составил почти 18 тысяч машин.

На брифинге в Кабинете Министров Республики Татарстан отметили, что использование новой трассы помогает водителям сэкономить от 50 минут до часа времени. Дорога спроектирована с учетом высокой допустимой скорости и минимального числа пересечений, что позволяет избежать заторов, характерных для городских улиц.

Важным преимуществом новой объездной дороги является повышение безопасности как для водителей, так и для жителей близлежащих населенных пунктов. Этот проект стал значимым шагом в улучшении транспортной инфраструктуры региона.