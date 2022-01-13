Новичок «Рубина» Апшацев: Ставлю перед собой цель пробиться в состав

Один из первых новичков казанского «Рубина» Марат Апшацев рассказал о переходе в клуб. По его словам, перед подписанием контракта у него не было разговора с главным тренером Леонидом Слуцким.

«С главным тренером разговоров при переходе не было так как я долго проходил медобследование. Агент мне позвонил, сказал есть интерес, я прилетел, подписал контракт, прошел медосмотр», — поделился футболист.

Он добавил, что до этого он смотрел матчи команды из столицы Татарстана и отметил, что здесь собраны хорошие футболисты.

«Впечатления от тренировок с командой самые лучшие, признаться честно на тренировке было тяжеловато, но будем потихоньку привыкать», — отметил полузащитник.

На первых сборах команды перед стартом второй половины сезона в РПЛ игрок ставит перед собой цели пробиться в основу клуба, а также остаться в команде.

Напомним, что Марат Апшацев перешел в «Рубин» из «Томи», которая выступает в Футбольной национальной лиге, а сумма сделки составила примерно 16 млн рублей. Сам же казанский клуб находится на сборах в Турции в рамках подготовки ко второй части сезона в РПЛ.