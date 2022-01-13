Новичок «Рубина» Ломовицкий: в команде пока самые близкие Иван Игнатьев и Солтмурад Бакаев

Новичок «Рубина» Александр Ломовицкий рассказал о том, почему принял решение перейти в казанский клуб. По словам футболиста, переговоры прошли очень быстро.

«Переход прошел очень быстро, как и переговоры. «Рубин» хорошая команда, здесь хороший тренер. Я принял решение что-то поменять в своей игровой карьере, можно сказать, что начать с чистого листа. И приступить с новыми силами и целями», — заявил Ломовицкий.

Футболист добавил, что сейчас он знакомится с футболистами казанского «Рубина», хотя с большей его частью он уже был знаком.

«Перед переходом я общался с Леонидом Слуцким. В команде самые близкие пока: Иван Игнатьев, Солтмурад Бакаев, Александр Зуев и Владислав Игнатьев», — поделился игрок.

Напомним, что Александр Ломовицкий перешел в «Рубин» из московского «Спартака», до этого на правах аренды он выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды.

Подробнее о том, что думает о переходе Ломовицкого главный тренер казанцев Леонид Слуцкий – читайте в нашем материале.