Ново-Савиновский район Казани лидер по плотности населения

Ново-Савиновский район Казани стал самым плотнозаселенным, с числом жителей на одной ячейке карты, которое варьируется от 60 до 84 тысяч человек. В сравнении с ним, Кировский район оказывается на противоположном конце спектра — его плотность населения составляет всего от 8 до 25 тысяч человек на одну ячейку. Эти результаты основаны на данных исследования, проведенного «Геоаналитикой Яндекса», как сообщает издание «Реальное время».

Исследование основывалось на анализе небольших фрагментов территории в каждом районе, которые были обозначены на карте в виде небольших ячеек. В Ново-Савиновском районе средний возраст населения находится в диапазоне 25—34 года, что составляет 39% от общего числа жителей.

Авиастроительный район также демонстрирует высокую плотность населения, особенно в окрестностях станций метро, где количество жителей превышает 50 тысяч. В других частях района плотность значительно снижается и составляет от 6 до 25 тысяч на ячейку. В этой территории возрастная группа 25—34 года составляет примерно 30%.

В Приволжском районе число жителей на одну ячейку составляет около 40 тысяч, при этом процентная доля возрастной группы 25—34 года колеблется от 30% до 40%.

В Вахитовском районе плотность населения на одну область находится в пределах от 20 до 40 тысяч, причем доля населения в возрасте от 25 до 34 лет составляет примерно 30%.

Советский район демонстрирует аналогичные тенденции: средний возраст населения составляет 25—34 года (37%), тогда как плотность населения на одну ячейку варьируется от 25 до 30 тысяч.