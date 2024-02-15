Новое приложение поможет заплатить за газ

На специально организованной пресс-конференции заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз Казань» Руслан Фатхлисламов рассказал о новой цифровой платформе, разработанной ИТ-специалистами этой организации. По замыслу создателей, она должна помочь потребителям взаимодействовать с поставщиком газа.

Название платформе дали красивое - ПРИВА. На самом деле это аббревиатура: платформа расчетов и взаимодействия с абонентами. Суть проекта в том, что объединены ранее разрозненные более 70 баз абонентов, накопленные ООО «Газпром трансгаз Казань». Для обычных людей, то есть потребителей газа, новая информационная система доступна в виде мобильного приложения. У него имеется следующий функционал: оплата за газ и техобслуживание, а также за разовые работы, передача показаний домашних счетчиков (для тех, у кого они есть), определение сроков их поверки, полный расчет потребления по месяцам, а также онлайн-связь с контакт-центром. По последнему пункту, правда, Фатхлисламов признался, что сроки ответа на запрос очень сильно варьируются в зависимости от сложности этого запроса. Может случиться, что ждать придется не менее получаса.

Спикер особо обратил внимание на полную защищенность персональных данных абонентов, решивших воспользоваться новым приложением.

Для консервативно настроенных граждан останутся обыкновенные бумажные квитанции. К тому же они по большому счету имеют тот же функционал.

Фатхлисламов отметил, что приложение уже скачали порядка 315 тысяч абонентов из более чем 1,6 млн живущих в Татарстане.