Новогоднее меню 2025: что должно быть на столе в год Змеи

Изучив советы специалистов по фэншуй, астрологии, мы сделали подборку полезных советов о том, как и чем украсить новогодний стол, чтобы удача, благополучие, успех сопутствовали вам весь 2025 год.

Специалисты по восточной астрологии считают, что Змея не любит показухи, излишеств, чрезмерных эмоций. Если вы хотите сделать ей приятное, то сервировка стола должна быть простой, но элегантной, желательно зеленых оттенков. Можно в эту благородную сдержанность добавить золотистых или серебристых акцентов в виде столовых приборов, подсвечников.

Вы угодите Змее, если приготовите блюда из курицы, индейки, утки или кролика.

А вот от рыбных блюд на новогоднем столе советуют отказаться, потому что в год Змеи счастье может «уплыть» из дома подобно рыбе.

Кроме того Змея не любит чрезмерно острые, пряные и кислые блюда, потому что они нарушают баланс и гармонию, которые несет грядущего символ года. Употребление алкоголя также разрушает баланс и равновесие, к которым стремится Змея.

Неуместными на праздничном столе будут фаршированные яйца. Змея посчитает это посягательством на ее территорию и потомство, что может привести к конфликтам и неприятностям.

Змея ассоциируется с гибкостью, умением адаптироваться к новым условиям, избавляться от старой кожи, поэтому не стоит угощать ее слишком твердыми, жесткими и сухими продуктами.

Креатив в подаче новогодних блюд приветствуется, но не оформляйте угощения в виде Змеи. Вряд ли символу наступающего года понравится, что ее едят.

Так чем же удивить Змею? Можете запечь в духовке курицу, индейку или кролика. На гарнир выберете картофель или рис. Мясные и овощные салаты тоже придутся ей по вкусу. Обязательно поставьте на стол любые орехи – они символ благополучия, долголетия. Пусть на столе будет больше фруктов зеленых оттенков, например, яблоки, виноград, киви, груши, фейхоа.

На сладкое вместо тортов с жирным масляным кремом лучше подать легкие фруктовые десерты.

Предлагаем вам несколько рецептов простых и вкусных блюд, которые украсят новогодний стол и придутся по вкусу хозяйке 2025 года Зеленой Деревянной Змее.

Кролик в сметанном соусе

Кролик, масло сливочное – 100 г , сметана – 400 г , морковь – 400 г , лук – 250 г , томатная паста – 50 г , соль, перец черный молотый, бульон (вода) – 2,5-3 стакана.

Тушку кролика хорошо промыть, разделать на порционные куски. Каждый кусок натереть солью, перцем и поставить в холодильник минут на полчаса.

На сковороде растопить масло и слегка обжарить на нем кролика по 7-10 минут с каждой стороны. Выложить кролика в глубокую кастрюлю или казан, добавить к мясу лук, нарезанный полукольцами, и морковь, нарезанную кружочками. В сковороду, на которой жарился кролик, налить 1,5-2 стакана воды, довести до кипения. Мясо в казане залить полученным бульоном и поставить на медленный огонь. Когда бульон закипит, добавить в казан сметану и томатную пасту. Мясо и овощи должны быть практически полностью покрыты жидкостью. При необходимости воду можно долить. Плотно закрыть крышкой и тушить до готовности – это займет примерно 1 час. Подавать тушеного кролика можно с жареной или отварной картошкой.

Курица, запеченная с рисом

Голень куриная – 600 г , пропаренный рис – 250 г , лук репчатый – 1-2 штуки, морковь – 1 штука, несколько зубчиков чеснока, масло растительное – 30 мл, паприка, различные приправы, соль, перец – по вкусу.

Мясо промыть, обсушить бумажным полотенцем, посолить поперчить, добавить половину приправы, которую вы подготовили для этого блюда. Оставить курицу мариноваться минимум на полчаса.

Рис хорошо промыть. Лук, морковь чеснок нарезать так, как вам больше нравится. Добавить овощи к рису. По вкусу подсолить и поперчить. Добавить вторую половину приправ и растительное масло. Тщательно перемешать рис с овощами и специями.

Рис с овощами выложить в рукав для запекания и зафиксировать одну сторону рукава зажимом. Выложить рукав в глубокую форму для запекания, разровнять рис по всему дну форму. На рис аккуратно выложить кусочки курицы и влить воды, столько, чтобы рис был полностью покрыт этим бульоном. Обычно уходит примерно 500 мл воды. Зафиксировать зажимом вторую сторону рукава. Отправить курицу с рисом в духовку, разогретую до 180°-200°С. Примерно через час вкусное, сочное, нежное, ароматное блюдо готово!

Медово-ореховые яблочки

Идеальным десертом для Зеленой Деревянной Змеи могут стать запеченные яблоки с медом, изюмом и орехами.

Для приготовления этого волшебного угощения понадобятся зеленые яблоки твердых сортов; мед, чернослив, изюм, орехи, которые вы любите.

Яблоки хорошо вымыть, вырезать сердцевину. Заполнить яблоко изюмом, мелко нарезанным черносливом, орехами, сверху залить начинку одной столовой ложкой меда. Противень застелить пергаментной бумагой, выложить на него фаршированные яблоки и запекать их в духовке 20-30 минут при 180-200 градусах.

Приятного аппетита!

Счастливого и вкусного нового года!