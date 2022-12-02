Новогодние каникулы для россиян продлятся с 31 декабря по 8 января

На новогодних каникулах россияне будут отдыхать с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Всего в январе будет 17 рабочих дней и 14 выходных/праздничных.

Еще дополнительные нерабочие дни будут в феврале, марте, мае, июне и ноябре.

Ранее «КВ» сообщали, что самыми выгодными для отпуска месяцами в 2023 году стали март, август и октябрь.

В разные месяцы количество рабочих дней тоже разное. Чем больше в месяце этих дней, тем выше будет стоимость каждого рабочего дня. Поэтому выплаты в разные месяцы могут заметно различаться. Если вы хотите получить максимальную выплату перед отдыхом, отпуск нужно брать в одном из вышеперечисленных месяцев.