 Новогодний оливье обойдется россиянам дороже на 15%, чем в прошлом году
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Новогодний оливье обойдется россиянам дороже на 15%, чем в прошлом году

Традиционные ингредиенты для новогодних салатов подорожали от 10 до 40%.

Истории
6 декабря 2021  10:43
Автор:
Елена Молчанова

Новогодний оливье обойдется россиянам дороже на 15%, чем в 2020 году, при этом приготовление оливье на четырех человек будет стоит 416 руб. Подорожала и селедка под шубой – на 25%, украсить праздничный стол этим блюдом на четыре порции будет стоить 209 руб. Об этом сообщили «Известия». 

Больше всего подорожали картофель (на 80%), а морковь на 41%. В целом уровень инфляции на продукты – 10%.  

«Активнее цена росла на более дешевую продукцию — изменение ее стоимости не так чувствительно для покупателей, это актуально для всех товаров», – отметил Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований. 

Ранее «КВ» сообщали, о случаях коррупции в РТ.

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