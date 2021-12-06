Новогодний оливье обойдется россиянам дороже на 15%, чем в прошлом году

Новогодний оливье обойдется россиянам дороже на 15%, чем в 2020 году, при этом приготовление оливье на четырех человек будет стоит 416 руб. Подорожала и селедка под шубой – на 25%, украсить праздничный стол этим блюдом на четыре порции будет стоить 209 руб. Об этом сообщили «Известия».



Больше всего подорожали картофель (на 80%), а морковь на 41%. В целом уровень инфляции на продукты – 10%.



«Активнее цена росла на более дешевую продукцию — изменение ее стоимости не так чувствительно для покупателей, это актуально для всех товаров», – отметил Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований.



Ранее «КВ» сообщали, о случаях коррупции в РТ.