Новогодние праздники в Набережных Челнах стартуют с 11 декабря

С 11 декабря в Набережных Челнах начнётся цикл новогодних мероприятий, созданных для общественных пространств города. Эта информация была озвучена заместителем руководителя исполкома Винером Харисовым.

Центральная ёлка города, расположенная на площади Азатлык, будет открыта 20 декабря. В рамках праздничной программы «Новогодний серпантин» запланированы выступления артистов и творческих коллективов местных деятелей, а также поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Праздник завершится развлекательной программой от радиостанции «Европа плюс».

31 декабря горожан и гостей приглашают на центральную ёлку у мэрии, где лучшие исполнители представят новогоднее шоу «На встречу новогодним чудесам». В этот день также состоится прямой эфир с новогодними поздравлениями от Рустама Минниханова.

Дополнительные новогодние мероприятия пройдут в Замелекесье и в парке Сидоровка. Рождественские гуляния намечены на 7 января у Дворца культуры «Энергетик» и на площади перед мэрией, а празднование Старого Нового года завершится 13 января на площадках ДК «КАМАЗ», площади Азатлык и ДК «Энергетик».