 Новогодние программы и театр теней: куда сходить в Казани 4 января.
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Новогодние программы и театр теней: куда сходить в Казани 4 января.

В общественных пространствах Казани продолжаются праздничные мероприятия.

Город
4 января 2022  12:06
Автор:
Ольга Ильина

В новогодние праздники в Казани продолжаются программы и развлекательные мероприятия. Пресс-служба мэрии города опубликовала подробную афишу на сегодняшний день, 4 января.

15:00 – в парке «Калейдоскоп» на улице Сыртлановой стартует праздничная программа «Дед Мороз и Снегурочка». А в 17:00 ее покажут на бульваре «Ак чэчэклэр».

16:00 – в парке им. Урицкого выступит Молодежный театр на Булаке. Чуть позже, в 19:00 театр покажет программу в парке микрорайона «Салават Купере». Все желающие смогут познакомиться с пингвинятами Мини и Вини, которые ждут подарки от Деда Мороза.

17:00 – ожидаются концертные программы сразу от нескольких театров Казани. Новогоднюю программу театра «Зилант» казанцы смогут увидеть на Комсомольской площади в поселке Дербышки по улице Мира. А уличный театр «Волшебство в Казани» приглашает всех на праздничное представление во двор дома №62 по проспекту Ямашева.

Также в 17:00 праздничное мероприятие пройдет возле центральной городской елки у Центра семьи «Казан». А в 19:00 на набережной озера Кабан состоится спектакль «Театра теней».

Ранее «Казанские ведомости» рассказывали, куда пойти в новогодние каникулы. В афише вы найдете мероприятия как связанные с Новым годом, так и не приуроченные к нему – чтобы отвлечься от праздничной суеты.

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Новогодние программы и театр теней: куда сходить в Казани 4 января.