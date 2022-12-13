Новогодняя программа в Казани: 108 мероприятий пройдет в 19 парках города

Новогодняя программа «Раз-два-три, 20|23» включает 108 бесплатных мероприятий в 19 парках города. О некоторых из них расскажем в этом материале.

– 23 декабря откроется шестой сезон на катке в парке «Черное озеро». В праздники здесь покажут новогодние фильмы под открытым небом, мастер-классы по фигурному катанию для детей и вечеринки на льду.

– 25 декабря, в день католического Рождества, в Лядском саду группа «Атмосфера» исполнит а-капелла традиционные праздничные песни на разных языках.

– с 27 декабря по 4 января Казанский цирк проведет представление «Жизнь игрушек» с участием жонглеров, акробатов и эквилибристов в восьми общественных пространствах города.

– 31 декабря встретить Новый год можно в парке «Черное озеро». Праздничная программа здесь продлится до трех утра.

– 1 января в парке «Крылья Советов» пройдет концерт «Голубой огонек».

– 2 января в парке имени Урицкого впервые проведут снежные состязания.

– 3 января на концерте «Яшь көч» в парке Салавата Купере прозвучат новинки татарской альтернативной музыки. Здесь так же впервые состоится зимняя программа – в парке выступят артисты Казанского цирка.

– в декабре в новом сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана начнет работать каток под открытым небом. 3 января здесь организуют новогодний детский карнавал.

– 4 января в кафе «Лес» в Горкинско-Ометьевском лесу состоится вечер стендапа с участием резидентов казанского Stand Up Club.

– 6 января на озере Комсомольском в Дербышках пройдет праздник для местного сообщества моржей.

– 24 декабря и 5 января в Горкинско-Ометьевском лесу покажут новогоднюю сказку в исполнении молодежного кукольного театра «За 4-й стеной». А 6 января здесь состоится молодежный концерт.

Также в крытом павильоне бульвара «Ак чәчәкләр» в новогодние праздники для детей и взрослых организуют творческие мастер-классы. Еще в семи парках города пройдут представления для детей с участием Деда Мороза, Снегурочки и любимых сказочных героев.

Ранее «КВ» рассказывали, во сколько родителям обойдется организовать новогодний праздник для детей в Казани. Некоторые родители начали подготовку к организации праздника для детей уже в конце осени, из-за чего мест становится все меньше, а цена выше.