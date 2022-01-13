Новую Соборную мечеть в столице РТ построят на берегу Казанки

Власти Татарстана для строительства новой Соборной мечети в столице республики выбрали берег реки Казанки. Мечеть будет расположена в противоположной стороне от Кремля. Об этом пишет ТАСС, цитируя президента РТ Рустама Минниханова.

«[Место для строительства мечети] примерно известно. Мы сформируем земельный участок. На противоположном берегу Казанки, географически [там] метро, вид хороший. Но нам согласительную процедуру надо пройти», – отметил Минниханов.

Закладка камня запланирована в честь праздника – 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в этом году.

Ранее власти Татарстана планировали провести конкурс международного уровня на проект будущей новой соборной мечети. Предположительно, здание сможет вместить около 10 тыс. верующих.

Напомним, так же к 1100-летию принятия религии ислам Волжской Булгарией в Татарстане начали писать рукописный Коран.