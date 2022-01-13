 Новую Соборную мечеть в столице РТ построят на берегу Казанки
news_header_top_970_100

Новую Соборную мечеть в столице РТ построят на берегу Казанки

Закладку камня проведут в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в этом году.

Город
13 января 2022  18:20
Автор:
Ольга Ильина

Власти Татарстана для строительства новой Соборной мечети в столице республики выбрали берег реки Казанки. Мечеть будет расположена в противоположной стороне от Кремля. Об этом пишет ТАСС, цитируя президента РТ Рустама Минниханова.

«[Место для строительства мечети] примерно известно. Мы сформируем земельный участок. На противоположном берегу Казанки, географически [там] метро, вид хороший. Но нам согласительную процедуру надо пройти», – отметил Минниханов.

Закладка камня запланирована в честь праздника – 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в этом году.

Ранее власти Татарстана планировали провести конкурс международного уровня на проект будущей новой соборной мечети. Предположительно, здание сможет вместить около 10 тыс. верующих.

Напомним, так же к 1100-летию принятия религии ислам Волжской Булгарией в Татарстане начали писать рукописный Коран.

Новости
«Вопрос с кадрами стоит остро»: казанским транспортным предприятиям не хватает 716 водителей
В Набережных Челнах сотрудница банка украла 25 млн рублей из хранилища
После рейдов ГИБДД в Казани на спецстоянку были отправлены 4 автобусу
Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ потратит более 2 млн рублей на рекламу в интернете
Новую Соборную мечеть в столице РТ построят на берегу Казанки
В Казани вновь образовались 10-балльные пробки
Думали, останутся незамеченными: творческая группа «Кара-дуслар» обвинила «Бизнес Online» в плагиате
Татарстан потерял за год 30 млрд рублей из-за отмены льгот на высоковязкую нефть