В Нижнекамске на маршруты вышла первая партия из десяти новых автобусов. Об этом в Instagram сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Сегодня поистине знаменательный день, который войдет в историю Нижнекамска! Первая партия из 10 новых автобусов, полученных благодаря поддержке Президента республики, вышла на линию!», — отметил Муллин.

Он добавил, что до 11 января все 50 единиц автотранспорта уже появятся на линии: «одна из лучших новостей уходящего года!», — добавил глава района.

Также, маршруты № 5, 5а, 10, 25 и 25а, которые были утрачены из-за неблагоприятных обстоятельств, будут возвращены на линию.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Нижнекамск поступили 10 новых автобусов из 50, которые подарил городу Президент Татарстана Рустам Минниханов.