 В Нижнекамске на маршруты вышла первая партия из десяти новых автобусов
news_header_top_970_100

В Нижнекамске на маршруты вышла первая партия из десяти новых автобусов

До 11 января на дороги выйдут все 50 новых единиц общественного транспорта. 

Истории
30 декабря 2021  17:21
Автор:
Эдуард Салихов

В Нижнекамске на маршруты вышла первая партия из десяти новых автобусов. Об этом в Instagram сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Сегодня поистине знаменательный день, который войдет в историю Нижнекамска! Первая партия из 10 новых автобусов, полученных благодаря поддержке Президента республики, вышла на линию!», — отметил Муллин.

Он добавил, что до 11 января все 50 единиц автотранспорта уже появятся на линии: «одна из лучших новостей уходящего года!», — добавил глава района.

Также, маршруты № 5, 5а, 10, 25 и 25а, которые были утрачены из-за неблагоприятных обстоятельств, будут возвращены на линию. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Нижнекамск поступили 10 новых автобусов из 50, которые подарил городу Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Новости
В Нижнекамске на маршруты вышла первая партия из десяти новых автобусов
Татарская молодежь обвинила в шовинизме режиссера Михаила Панджавидзе
Татарстанцев приглашают поучаствовать в конкурсе детского и юношеского танца «Весна священная»
В казанском кафе произошел пожар из-за горения жировых отложений
Жаворонков: «Штамм омикрон может прийти в Татарстан в феврале»
В дни новогодних праздников казанская телебашня включит праздничную подсветку
БК Париматч в России предлагает своим игрокам лучшие букмекерские ставки на спорт онлайн
В Казани образовались 10-балльные пробки