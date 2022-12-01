 Новые круизные программы «Великого Волжского пути» запустят в 2023 году
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Новые круизные программы «Великого Волжского пути» запустят в 2023 году

Первый круиз под этим брендом стартовал 18 сентября.

Республика
1 декабря 2022  17:41
Автор:
Роза Габитова

Новые круизные программы под брендом «Великий Волжский путь» запустят в следующем году. Об этом стало известно во время встречи председателя Госкомитета РТ по туризму и представителей организации «Московское речное пароходство».

Первый круиз под данным брендом отправился по маршруту Москва-Волгоград 18 сентября этого года. Он связал между собой 12 городов, семь областей и две республики. 

Теплоход премиум-класса «Василий Суриков» побывал в Татарстане 23-24 сентября и посетил Казань, Тетюши, Болгар и остров-град Свияжск.

Ранее «КВ» сообщали, что министерство транспорта России снова рассмотрит возможность создания высокоскоростной железной дороги между Москвой, Владимиром и Казанью.

 

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