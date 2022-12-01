Новые круизные программы «Великого Волжского пути» запустят в 2023 году

Новые круизные программы под брендом «Великий Волжский путь» запустят в следующем году. Об этом стало известно во время встречи председателя Госкомитета РТ по туризму и представителей организации «Московское речное пароходство».

Первый круиз под данным брендом отправился по маршруту Москва-Волгоград 18 сентября этого года. Он связал между собой 12 городов, семь областей и две республики.

Теплоход премиум-класса «Василий Суриков» побывал в Татарстане 23-24 сентября и посетил Казань, Тетюши, Болгар и остров-град Свияжск.

Ранее «КВ» сообщали, что министерство транспорта России снова рассмотрит возможность создания высокоскоростной железной дороги между Москвой, Владимиром и Казанью.