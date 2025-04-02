Новые правила для водителей с 1 апреля 2025 года: главные изменения

С 1 апреля вступили в силу важные поправки в ПДД и КоАП. Разбираем ключевые нововведения, которые коснутся всех автомобилистов.
1. Замена водительского удостоверения
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Обязательная медсправка – теперь её нужно предоставлять при каждой замене прав.
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Автопродление отменено – даже если срок действия прав истек недавно, без медкомиссии не обойтись.
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Иностранные права – водители с зарубежными удостоверениями обязаны обменять их на российские до 1 апреля 2025 года.
2. Новые штрафы
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Превышение скорости на 80+ км/ч – 7 500 ₽ (ранее — 5 000 ₽).
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Вождение в нетрезвом виде – штраф увеличен до 45 000 ₽ (плюс лишение прав на 1,5–2 года).
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Выезд на встречную полосу – до 7 500 ₽ (в зависимости от ситуации).
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Повторное отсутствие ОСАГО – штраф 3 000–5 000 ₽ (для юрлиц — до 10 000 ₽).
3. Изменения в оплате штрафов
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Скидка 25% – сохраняется, но срок для льготной оплаты увеличен до 30 дней (было 20).
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Способы оплаты – можно через Госуслуги, банковские приложения или терминалы.