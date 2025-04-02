Новые правила для водителей с 1 апреля 2025 года: главные изменения

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Россия/Мир
2 апреля 2025  15:13

С 1 апреля вступили в силу важные поправки в ПДД и КоАП. Разбираем ключевые нововведения, которые коснутся всех автомобилистов.

1. Замена водительского удостоверения

  • Обязательная медсправка – теперь её нужно предоставлять при каждой замене прав.

  • Автопродление отменено – даже если срок действия прав истек недавно, без медкомиссии не обойтись.

  • Иностранные права – водители с зарубежными удостоверениями обязаны обменять их на российские до 1 апреля 2025 года.

2. Новые штрафы

  • Превышение скорости на 80+ км/ч – 7 500 ₽ (ранее — 5 000 ₽).

  • Вождение в нетрезвом виде – штраф увеличен до 45 000 ₽ (плюс лишение прав на 1,5–2 года).

  • Выезд на встречную полосу – до 7 500 ₽ (в зависимости от ситуации).

  • Повторное отсутствие ОСАГО – штраф 3 000–5 000 ₽ (для юрлиц — до 10 000 ₽).

3. Изменения в оплате штрафов

  • Скидка 25% – сохраняется, но срок для льготной оплаты увеличен до 30 дней (было 20).

  • Способы оплаты – можно через Госуслуги, банковские приложения или терминалы.

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