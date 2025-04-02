Новые правила для водителей с 1 апреля 2025 года: главные изменения

С 1 апреля вступили в силу важные поправки в ПДД и КоАП. Разбираем ключевые нововведения, которые коснутся всех автомобилистов.

1. Замена водительского удостоверения

Обязательная медсправка – теперь её нужно предоставлять при каждой замене прав.

Автопродление отменено – даже если срок действия прав истек недавно, без медкомиссии не обойтись.

Иностранные права – водители с зарубежными удостоверениями обязаны обменять их на российские до 1 апреля 2025 года.

2. Новые штрафы

Превышение скорости на 80+ км/ч – 7 500 ₽ (ранее — 5 000 ₽).

Вождение в нетрезвом виде – штраф увеличен до 45 000 ₽ (плюс лишение прав на 1,5–2 года).

Выезд на встречную полосу – до 7 500 ₽ (в зависимости от ситуации).

Повторное отсутствие ОСАГО – штраф 3 000–5 000 ₽ (для юрлиц — до 10 000 ₽).

3. Изменения в оплате штрафов