Новые правила подсчёта пенсионного стажа для жителей присоединённых регионов

Кому касается?
С 1 июля 2025 года изменяется порядок учёта трудового стажа для пенсионеров из новых субъектов РФ (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей), если они:
-
работали на этих территориях до выхода на пенсию;
-
теперь являются гражданами России.
Какие периоды работы теперь включаются в стаж?
-
Работа на территории Украины – с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года.
-
В ДНР и ЛНР – с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года.
-
В Запорожской и Херсонской областях – с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.
Как начисляется стаж?
-
1 год работы = 1 коэффициент (полный календарный год).
-
1 месяц = 1/12 коэффициента.
-
1 день = 1/360 коэффициента.
Подтверждение стажа
Все периоды работы должны быть документально подтверждены. Если документы утеряны или отсутствуют, страховые периоды устанавливает межведомственная комиссия в порядке, предусмотренном законом.
Почему это важно?
-
Упорядочивание пенсионных прав – жители новых регионов смогут получить полноценный расчёт пенсии с учётом всего трудового стажа.
-
Защита от потери стажа – даже при отсутствии документов комиссия поможет восстановить периоды работы.
-
Единые правила – интеграция пенсионной системы новых территорий в общероссийскую.