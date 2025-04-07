Новые правила подсчёта пенсионного стажа для жителей присоединённых регионов

Кому касается?

С 1 июля 2025 года изменяется порядок учёта трудового стажа для пенсионеров из новых субъектов РФ (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей), если они:

работали на этих территориях до выхода на пенсию;

теперь являются гражданами России.

Какие периоды работы теперь включаются в стаж?

Работа на территории Украины – с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР – с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года. В Запорожской и Херсонской областях – с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

Как начисляется стаж?

1 год работы = 1 коэффициент (полный календарный год).

1 месяц = 1/12 коэффициента .

1 день = 1/360 коэффициента.

Подтверждение стажа

Все периоды работы должны быть документально подтверждены. Если документы утеряны или отсутствуют, страховые периоды устанавливает межведомственная комиссия в порядке, предусмотренном законом.

Почему это важно?