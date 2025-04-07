Новые правила подсчёта пенсионного стажа для жителей присоединённых регионов

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Россия/Мир
7 апреля 2025  11:24

Кому касается?

С 1 июля 2025 года изменяется порядок учёта трудового стажа для пенсионеров из новых субъектов РФ (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей), если они:

  • работали на этих территориях до выхода на пенсию;

  • теперь являются гражданами России.

Какие периоды работы теперь включаются в стаж?

  1. Работа на территории Украины – с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года.

  2. В ДНР и ЛНР – с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года.

  3. В Запорожской и Херсонской областях – с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

Как начисляется стаж?

  • 1 год работы = 1 коэффициент (полный календарный год).

  • 1 месяц = 1/12 коэффициента.

  • 1 день = 1/360 коэффициента.

Подтверждение стажа

Все периоды работы должны быть документально подтверждены. Если документы утеряны или отсутствуют, страховые периоды устанавливает межведомственная комиссия в порядке, предусмотренном законом.

Почему это важно?

  • Упорядочивание пенсионных прав – жители новых регионов смогут получить полноценный расчёт пенсии с учётом всего трудового стажа.

  • Защита от потери стажа – даже при отсутствии документов комиссия поможет восстановить периоды работы.

  • Единые правила – интеграция пенсионной системы новых территорий в общероссийскую.

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