Новые руководители в полиции Татарстана

Сегодня министр внутренних дел по Республике Татарстан Дамир Сатретдинов представил двух новых руководителей в системе МВД.

Начальником Управления МВД России по г. Казань назначен полковник полиции Ринат Габитов. Дамир Сатретдинов отметил его богатый опыт работы в различных подразделениях органов внутренних дел и выразил уверенность, что новый руководитель сможет эффективно обеспечивать правопорядок в столице республики.

«Ринат Дамирович - профессиональный и грамотный руководитель. Уверен, что он успешно справится со всеми поставленными задачами», - заявил министр.

Сам Габитов поблагодарил за доверие и пообещал, что коллектив управления поможет ему в работе.

Районную полицию Зеленодольского района возглавил подполковник полиции Ренат Хасанов, ранее руководивший ОМВД Буинского района.

«Зеленодольский район - это фактически пригород Казани, и оперативная обстановка здесь напрямую влияет на столицу», - подчеркнул Сатретдинов, представляя нового начальника.

Министр выразил надежду, что личный состав поддержит Хасанова и поможет ему быстро вникнуть в особенности работы района.

Оба назначения направлены на повышение эффективности работы органов внутренних дел в ключевых районах республики.