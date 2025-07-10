Сегодня министр внутренних дел по Республике Татарстан Дамир Сатретдинов представил двух новых руководителей в системе МВД.
Начальником Управления МВД России по г. Казань назначен полковник полиции Ринат Габитов. Дамир Сатретдинов отметил его богатый опыт работы в различных подразделениях органов внутренних дел и выразил уверенность, что новый руководитель сможет эффективно обеспечивать правопорядок в столице республики.
«Ринат Дамирович - профессиональный и грамотный руководитель. Уверен, что он успешно справится со всеми поставленными задачами», - заявил министр.
Сам Габитов поблагодарил за доверие и пообещал, что коллектив управления поможет ему в работе.
Районную полицию Зеленодольского района возглавил подполковник полиции Ренат Хасанов, ранее руководивший ОМВД Буинского района.
«Зеленодольский район - это фактически пригород Казани, и оперативная обстановка здесь напрямую влияет на столицу», - подчеркнул Сатретдинов, представляя нового начальника.
Министр выразил надежду, что личный состав поддержит Хасанова и поможет ему быстро вникнуть в особенности работы района.
Оба назначения направлены на повышение эффективности работы органов внутренних дел в ключевых районах республики.
Новые руководители в полиции Татарстана
Сегодня министр внутренних дел по Республике Татарстан Дамир Сатретдинов представил двух новых руководителей в системе МВД.