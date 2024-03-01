Новый центр на Груздева в Казани займется охраной памятников культуры и исторических мест

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Город
1 марта 2024  09:55
Автор:
Эндже Гарафиева

В «СПАРК-Интерфакс» появилась информация о создании нового центра по сохранению и развитию исторической среды в Казани.

Одним из главных направлений новой организации станет восстановление деревянных домов в Татарстане в рамках фестиваля «Том Сойер Фест». Этот проект существует уже почти 10 лет, он «оживляет» старинные постройки. 

В прошлом году фестиваль прошел на улице Волкова, где обозначили планы по созданию сквера в честь движения «Том Сойер Фест».

Совладельцем центра охраны исторических мест стала координатор этого проекта Анастасия Гизатова. Также сообщается, что вместе с ней работать будут Александр Рачук, Дмитрий Полосин, Константин Лебедев и Руслан Ковалев. 

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