Новый центр на Груздева в Казани займется охраной памятников культуры и исторических мест

В «СПАРК-Интерфакс» появилась информация о создании нового центра по сохранению и развитию исторической среды в Казани.

Одним из главных направлений новой организации станет восстановление деревянных домов в Татарстане в рамках фестиваля «Том Сойер Фест». Этот проект существует уже почти 10 лет, он «оживляет» старинные постройки.

В прошлом году фестиваль прошел на улице Волкова, где обозначили планы по созданию сквера в честь движения «Том Сойер Фест».

Совладельцем центра охраны исторических мест стала координатор этого проекта Анастасия Гизатова. Также сообщается, что вместе с ней работать будут Александр Рачук, Дмитрий Полосин, Константин Лебедев и Руслан Ковалев.