Новый центр врача общей практики и педиатрии появится в посёлке Борисоглебское

В жилом массиве «Борисоглебское» в Казани началось строительство нового медицинского центра, которое ведется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

Фото: Горздрав Казани

Рабочая группа Минздрава Татарстана посетила стройплощадку, где уже ведутся активные работы по возведению стен первого этажа. Открытие нового медицинского учреждения запланировано на конец 2024 года.

Центр врача общей практики будет обслуживать взрослое и детское население посёлка Борисоглебское и прилегающих территорий.