Новый цех построят рядом с Казанским авиазаводом

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Город
3 августа 2024  11:55

Комитет РТ по охране культурного наследия сообщил, что площадка в Авиастроительном заводе пошла историко-культурную экспертизу. На ней планируется строительство нового производственного корпуса АО «ПРОМТЕХ-Казань».

Территория, отведенная под застройку, соседствует с Казанским Авиастроительным заводом с одной стороны и ограничивается ул. Петра Витера с другой. Общая площадь составляет 3,5 га.

Отмечается, что в качестве основного вида деятельности компании застройщика является производство запчастей и принадлежностей для летательных и комических аппаратов.

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