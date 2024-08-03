Новый цех построят рядом с Казанским авиазаводом

Комитет РТ по охране культурного наследия сообщил, что площадка в Авиастроительном заводе пошла историко-культурную экспертизу. На ней планируется строительство нового производственного корпуса АО «ПРОМТЕХ-Казань».

Территория, отведенная под застройку, соседствует с Казанским Авиастроительным заводом с одной стороны и ограничивается ул. Петра Витера с другой. Общая площадь составляет 3,5 га.

Отмечается, что в качестве основного вида деятельности компании застройщика является производство запчастей и принадлежностей для летательных и комических аппаратов.