Назначен новый директор культурно-выставочного центра в Менделеевске

Фото: © пресс-служба Менделеевского района РТ

В Менделеевске был назначен новый директор культурно-выставочного центра «Атмосфера». Им стала Миляуша Канипова, которая также занимает этот пост по совместительству. Информацию об этом предоставила Лейсан Галеева, заместитель главы города.

Миляуша Канипова родилась в селе Бизяки, расположенном в Менделеевском районе Республики Татарстан. В 2017 году она успешно завершила обучение в Казанском государственном энергетическом университете, получив диплом с отличием.

Дополнительно она прошла обучение в Малой академии государственного управления КФУ и в 2019 году закончила Университет управления ТИСБИ, выбрав специальность «Менеджмент в сфере культуры».

Свою карьеру Миляуша начала с должности инженера в Менделеевских районных электрических сетях. Начиная с 2021 года, она руководит муниципальным бюджетным учреждением культуры «РДК „Юность“».