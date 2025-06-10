Новый Дворец фигурного катания в Казани не получит имя в честь Загитовой

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в интервью «Матч ТВ» опроверг информацию о возможном присвоении строящемуся дворцу фигурного катания имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой. При этом подтвердилось, что в составе комплекса будет открыта школа под руководством знаменитой фигуристки.

Леонов подчеркнул, что идея именовать крупный спортивный объект в честь 23-летней спортсменки преждевременна: «Воспитание будущих чемпионов — главная задача. А нейминг требует взвешенного подхода».

Ранее межведомственная комиссия под руководством Рустама Минниханова одобрила концепцию центра, включая ледовую арену на 3 000 мест и тренировочные площадки. Фигуристка участвовала в разработке технического задания, но пока не прокомментировала решение о названии.

Ранее мы сообщали, что проект здания, в котором будет располагаться Центр фигурного катания, был утвержден.