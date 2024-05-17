Новый финансовый инструмент появился в России – о нем рассказал Чебесков на KazanForum

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Россия/Мир
17 мая 2024  18:02
Автор:
Эндже Гарафиева

О новом финансовом инструменте рассказал на «KazanForum» замминистра финансов России Иван Чебесков. По его словам, программа долгосрочных сбережений в России позволяет сохранить и приумножить капитал.

Государство предоставляет налоговые льготы и софинансирование для стимулирования участия.

Программа долгосрочных сбережений предлагает гарантию на сумму в два раза больше, чем долгосрочные банковские вклады.

Долгосрочные сбережения рассчитаны на 10-15 лет, что позволяет гражданам заработать большую доходность в долгосрочной перспективе.

Инвестиции в программу долгосрочных сбережений идут на рынок капитала, обгоняющий ставки по депозитам и инфляцию в долгосрочной перспективе.

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