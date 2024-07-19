Новый корпус построят для авиационного завода им. Горбунова в Казани

На Казанском авиационном заводе имени Горбунова начнется строительство нового корпуса радиотехнических измерений. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

На строительство нового корпуса выделено 2 миллиарда рублей. Проект включает в себя подготовительные работы, устройство свайных фундаментов, монтаж ограждений и кровли, прокладку инженерных коммуникаций и отделочные работы.

Все это планируется завершить до конца 2025 года. Строительство ведется в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».