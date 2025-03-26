Новый реестр контролируемых лиц в России: ужесточение депортации нелегальных мигрантов с 1 мая

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Россия/Мир
26 марта 2025  09:44

С 1 мая 2025 года в России вводится реестр контролируемых лиц, что ужесточит борьбу с нелегальной миграцией и ускорит депортацию нарушителей. Об этом сообщил Александр Горовой, первый заместитель министра внутренних дел РФ, на заседании Совета при полномочном представителе президента в Приволжском федеральном округ, передает РИА Новости.

Жесткие меры против нелегалов

Горовой подчеркнул, что высылка мигрантов, нарушающих законодательство, станет системной и бескомпромиссной. В 2024 году Владимир Путин подписал законы, расширяющие полномочия полиции: теперь ведомство может самостоятельно выносить решения о депортации без обращения в суд.

Масштабы нелегальной миграции в России

Согласно официальной статистике, в стране незаконно проживают около 650 тысяч человек, включая женщин и детей. Основными причинами роста нелегального потока стали:

  • Упрощенный въезд из некоторых стран;

  • Межправительственные соглашения, разрешающие мигрантам перевозить семьи.

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